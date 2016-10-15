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Черговий кривавий теракт в Іраку

Черговий кривавий теракт в Іраку
Понад п’ятдесят п’ять чоловік загинули сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, на території Іраку внаслідок трьох терористичних атак, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».

Так, на фоні запланованої на найближчий час операції щодо звільнення міста Мосул, захопленого терористами більше року тому, бойовики так званої Ісламської держави у рази підвищили свою активність. Лише за одну добу вони здійснили три терористичних акти. Найбільш кривавим став напад на траурну церемонію. На півночі Багдаду в районі Шааб було розміщено намет для вшанування пам’яті убитого у сьомому столітті шиїтського імама Хусейна. Коли навколо цього намету зібрався натовп, смертник привів у дію вибуховий пристрій. Цей теракт забрав життя сорока однієї людини, тридцять троє осіб поранено.

Крім того, група озброєних людей намагалась захопити контрольно-пропускний пункт місцевої поліції. У результаті цього нападу загинули восьмеро правоохоронців і було ліквідовано трьох терористів. У цей же час було здійснено напад на помешкання Нумана аль-Муджамайе, очільника одного із збройних формувань, які боряться проти Ісламської держави. Самого чоловіка вдома на момент атаки не було, загинули його дружина і діти. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угрупування Ісламська держава.

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