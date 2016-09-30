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Кто финансирует ИГИЛ?

Кто финансирует ИГИЛ?
Французское издание «Atlantico» сообщает, что активная борьба против ИГИЛ в Сирии принесла свои результаты – контрабанда нефти существенно снизилась, однако у террористической организации еще множество источников финансирования – об этом сообщает replyua.net.

Как известно, под давлением Франции, сильно пострадавшей от терактов в Париже, Ницце и других городах, США и Россия усилили свои воздушные атаки по Сирии. Благодаря этим действиям поток нелегально добываемой и вывозимой нефти был почти прекращен. При этом «Atlantico» заявляет, что главным покупателем контрабандной сирийской нефти являлась Турция, которую издание называет «двуличной» - скандал об этом всплыл в 2014 и 2015 годах.

Также французское СМИ пишет, что эти действия не «перекрыли дыхание» ИГИЛ – террористы активно переключились на другие источники. В частности, речь идет о производстве и продаже сигарет, продуктов питания, хлопка, и конечно же, оружия и наркотиков. При этом, основными покупателями этих товаров, по мнению «Atlantico», являются другие арабские страны вроде Марокко, а также страны Центральной и Восточной Европы. При этом издание отмечает, что прибыли ДАЕШ огромны – только на одних сигаретах они зарабатывают миллиарды долларов.

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