Теракт в Египте: число жертв резко возросло

Страшный теракт в Египте унес жизни 305 человек. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, среди погибших 27 детей, также местные источники говорят о 128 раненых.
Напомним, что теракт произошел накануне, 24 ноября, в одной из мечетей на севере Синайского полуострова, в поселке, расположенном недалеко от города аль-Ариш. В этот момент мечеть была переполнена людьми – местные жители пришли на пятничную молитву. Сначала террористы взорвали в мечети бомбу, после чего начали расстреливать тех людей, которые не пострадали от взрыва. Убивали всех подряд – и тех, кто попытался выбежать из мечети, и тех, кто пытался помочь раненым.
Очевидцы утверждают, что боевики расстреливали машины скорой помощи, которые подъехали к мечети, чтобы отвезти людей в больницу. Вчерашний теракт стал одним из самых кровавых и жестоких за всю историю Египта. Позже сотрудники полиции уничтожили около тридцати террористов.