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Европу может захлестнуть новая волна мощных терактов

Европу может захлестнуть новая волна мощных терактов
Сотрудники аналитической группы Soufan Center заявили о том, что в Ираке и Сирии боевики «Исламского государства» потерпели поражение, и теперь террористы из числа наемников начали возвращаться домой.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, эксперты утверждают, что речь идет о 5,6 тысячах иностранных боевиков из трех десятков государств, и большинство стран, выходцами которых являются джихадисты, находятся в Европе, в связи с чем опасность новых терактов может возрасти в самое ближайшее время. В общей сложности в страны ЕС могут вернуться около пяти тысяч боевиков. «Часть из них останется преданными той форме насильственного джихада, который пропагандирует "Аль-Каида" и ИГ. И не секрет, что те, кто хочет продолжать борьбу, найдут способ это сделать», - заявили специалисты.

Более того, эксперты утверждают, что, несмотря на то, что Сирию и Ирак практически удалось освободить от ИГИЛ, другие экстремистские организации продолжают действовать во многих странах и будут способствовать увеличению численности исламистов.
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