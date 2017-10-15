У жахливому теракті загинули більше двохсот осіб

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Як вже інформувало видання replyua.net з посиланням на «Ліга.нет», вчора, чотирнадцятого жовтня 2017 року, в Могадішо відбувся масштабний теракт, який призвів до численних жертв. Кількість постраждалих продовжує зростати.Так, на поточний момент відомо про двісті тридцять одну жертву терористичної атаки. Також повідомляється, що понад двісті сімдесят осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості. Спочатку інформували про три десятки загиблих, але їх кількість стрімко зросла після того, як з-під уламків готелю було вилучено тіла загиблих. Крім того, вчора також відбувся теракт в місті Мадіна, який призвів до смерті двох осіб.Сомалійський уряд поклав вину за терористичну атаку на угруповання Аль-Шаабад, яке має тісні зв’язки з Аль-Каїдою. Тим не менш, жодна з відомих терористичних організацій не визнала своєї причетності до інциденту. Президентом держави Хасаном Алі Хайєром було оголошено жалобу тривалістю в три дні. Нагадаємо, громадянська війна в Сомалі триває ще з кінця 80-тих років минулого століття. Останні десять років основними сторонами протистояння є центральна влада та різноманітні ісламістські угруповання на чолі з вищезгаданим Аль-Шаабад.