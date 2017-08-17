Блогер: інакше цю заразу не переможеш

Як інформує replyua.net, сьогодні в Барселоні відбувся теракт, внаслідок якого загинули тринадцять осіб. Блогер Мирослав Гай пояснив хто саме стоїть за організацією трагедії та до чого варто готуватись українцям, - відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер повторює, що теракти, які відбуваються у всьому світі – це ніщо інше як наступальна операція Кремля. Вона спрямована на розхитування ситуації в Європейському Союзі. Давно відомо, що Росія є спонсором терористів, що російські зброя та громадяни постійно опиняються в ІДІЛ та Хезболі. Про це росіяни, не криючись, написали навіть у власній воєнній доктрині – варто її лише прочитати. Взагалі, терор як ефективне знаряддя зовнішньої політики використовувався КДБ ще з часів Радянського Союзу – зараз теж нічого не змінилось.
Блогер зауважує, що лише колективна система безпеки може стати противагою діяльності Кремля. Для цього потрібно організувати суцільний призов на військову службу, у всіх ВНЗ запровадити курси цивільної оборони, дозволити легальний обіг короткоствольної зброї, повернути інститут «дружинників». І, звісно ж, назвати речі своїми іменами: Росія – організатор терактів, а всі, хто працює з РФ – спонсори тероризму. Інакше цю заразу не переможеш, - наголошує блогер.