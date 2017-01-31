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Теракт у Канаді

Теракт у Канаді
Терористичний напад стався у Канаді. У мечеті під час вечірньої молитви на людей напали терористи в масках, інформує replyua.net.

Внаслідок стрілянини шестеро людей загинули, ще восьмеро поранені у місті Квебек. Постраждалих із серйозними і легкими пораненнями доправили до лікарні. Нападників було двоє. Вони вдерлись до Ісламського культурного центру і почали розстрілювати відвідувачів із пістолета і автомата Калашникова під час вечірньої молитви. На той момент у будівлі знаходилося сорок людей. Очевидцям важко повірити в те, що сталося. Вони у шоковому стані. Адже у Канаді поважають і толерантно ставляться до людей усіх конфесій. Одного зі стрільців затримали на місці неподалік мечеті. Інший втік, але згодом сам здався поліції.

Правоохоронці з’ясовують мотиви зловмисників. Поліція вважає, що спільників у нападників немає. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив напад на мусульман у храмі та назвав його терористичним актом. Канадська поліція повністю погоджується з цим. Світові політики висловлюють співчуття жителям. 30 січня у місті оголошено днем жалоби за жертвами теракту.
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