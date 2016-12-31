ISIS взяло відповідальність за теракт в Іраку

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчинений подвійний теракт в центрі Багдаду, який забрав життя 28 людей. Про це у сьогодні, 31-го грудня, повідомляють місцеві видання, передає replyua.net.
Як повідомлялося, у суботу зранку в годину пік у насиченому натовпом торговому районі ас-Синак у столиці Іраку прогриміло два потужних вибухи. Перший вибух стався збоку проїзної частини, де вибухівку було закладено заздалегідь. Через деякий час у натовпі в дію привів вибухівку терорист-смертник. Раніше у місцевій поліції заявляли, що теракт вчинили два терористи-смертники. Крім 28 загиблих наразі місцева влада нарахувала більше 80 поранених. Нещодавно терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчинені теракти. Як відомо, ІД або ISIS являється найбільшою та найжорстокішою терористичною організацією у світі. За офіційними даними вона налічує у собі більше тисячі учасників. Дана організація має проісламську політику та бореться проти «непросвітлених» або тих, які мають інші віросповідання. ISIS виділяється з-поміж інших терористичних організацій високим рівнем жорстокості.