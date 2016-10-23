Террорист-смертник взорвался в столице Сомали

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», сегодня один человек погиб и двое получили ранения в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой в столице Сомали – Могадишо. В этот раз целью атаки террориста-смертника стал лагерь для беженцев – сообщает местная полиция.
Сотрудник полиции Сомали заявил журналистам, что нападение было совершено джихадистом, который направил свое авто, начиненное взрывчаткой, в сторону лагеря для временно перемещенных лиц. Взрыв произошел в момент, когда транспортное средство находилось всего в нескольких метрах от поселения, в котором проживают сотни людей – по каким-то причинам бомба взорвалась раньше, и террористу-смертнику не удалось осуществить свой первоначальный замысел. Эти люди были поселены в приюте, обустроенным местными властями, и получили убежище как лица, спасающиеся от военных действий.
Пока ни одна террористическая организация официально не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако большинство предыдущих терактов были совершены в Сомали группировкой Аль-Шабааб. Ее джихадисты проживают не только на территории Сомали, но и в соседних государствах.
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