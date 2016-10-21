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ООН: ИГИЛ использует мирное население Мосула в качестве живого жита

ООН: ИГИЛ использует мирное население Мосула в качестве живого жита
Информационное агентство BBC заявляет, что в битве за Мосул могут пострадать более 200 семей – террористы «Исламского государства» будут использовать их в качестве живого щита.

ООН предупредила, что как минимум 200 семей были похищены джихадистами из села Самалия под Мосулом с целью использования в качестве живого щита. В частности, террористы могут использовать их как прикрытие защищаясь от авиаударов во время перемещения по городу на мотоциклах – каждый из них берет с собой одного гражданского, усадив его на заднее сиденье . Также ООН заявляет, что за день до начала наступления джихадисты расстреляли в одном из сел вблизи Мосула 40 человек. Сегодня боевики ИГИЛ предприняли попытку атаки на Киркук, находящийся в 170 километрах к юго-востоку от Мосула, в результате которой погибли 19 человек.

Зейд Раад аль-Хуссейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, выразил свою обеспокоенность по поводу того, что джихадисты не только будут использовать сотни людей, взятых в плен, в качестве живого жита, но и убьют их в случае поражения. Существует подозрение, что еще 350 семей могли быть захваченными в плен террористами ИГИЛ в другом селе вблизи Мосула, однако пока эта информация не подтверждена.

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