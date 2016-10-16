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У Туреччині ліквідованого одного із лідерів ІД

У Туреччині ліквідованого одного із лідерів ІД
Сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, в Туреччині було ліквідованого одного із лідерів терористичного угрупування Ісламська держава, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, у ході поліцейської операції було виявлено місцеперебування одного із лідерів бойовиків Кадира Джабеля. Будинок, розташований у турецькому місті Газіантеп, де переховувався терорист, було оточено силовиками. Пропозицію скласти зброю Джабель відкинув. Поліція відкрила вогонь по квартирі, відтак чоловік підірвав сам себе. Правоохоронці заарештували дружину і двох дітей терориста. Крім них було затримано ще дев’ятнадцять осіб, яких підозрюють в причетності до терористичних актів. У них було вилучено п'ятнадцять кілограмів тротилу та протитанкові міни.

У ході операції загинули троє силовиків, ще восьмеро осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Останніми днями в Туреччині знову активізувались терористичні організації. Так, чотирнадцятого жовтня 2016 року троє військовослужбовців турецьких збройних сил загинули, ще трьох було поранено через вибух саморобного вибухового пристрою на автошляху Маодин-Діярбакир на південному сході держави.

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