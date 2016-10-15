Теракт в Багдаде забрал жизни 35 человек

Информационное агентство Associated Press сообщает, что сегодня в Багдаде произошел теракт, вследствие которого погибли тридцать пять человек, еще шестьдесят получили ранения – об этом передает replyua.net.
Атака террориста-смертника произошла в районе Шааб около полудня. Представители полиции заявили, что ответственность за взрыв на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». Позднее эту информацию подтвердило информационное агентство ИГИЛ «Aamaq». По словам очевидцев, взрыв произошел внутри погребальной палатки во время похорон, когда вокруг находилось множество людей. Продавцы и владельцы находящихся поблизости магазинов прекратили свою работу, чтобы помочь медикам эвакуировать раненых.
Чиновники, пожелавшие остаться неизвестными, поскольку не были уполномочены информировать СМИ о произошедшем, заявили, что ситуация с безопасностью становится хуже с каждым днем – крупные теракты повторяются все чаще и чаще. По их словам, в большинстве случаев они происходят в самых бедных кварталах. Самый мощный взрыв в Багдаде произошел в июле вблизи торгового центра. Тогда теракт унес жизни более чем 300 человек и повлек за собой отставку министра внутренних дел Ирака.
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