В Багдаде произошел жестокий теракт

Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня террорист смертник совершил нападение в суннитском городе к северу от Багдада. В результате взрыва погибли по меньшей мере десять человек, еще десятки получили ранения – об этом информирует replyua.net.
Местные средства массовой информации сообщают, что террорист-смертник, управляя автомобилем, груженным взрывчаткой, протаранил контрольно-пропускной пункт на севере Ирака. В результате мощного взрыва погибли десять человек, в том числе четверо сотрудников полиции. Полиция страны заявила, что нападение произошло в суннитском городе Udhaim, расположенном в 96 километрах от Багдада. Этот город был отвоеван у боевиков «Исламского государства» иракскими силами безопасности при поддержке американских военных и шиитских боевиков из Ирана.
Ультра-правые суннитские повстанцы все еще контролируют город, однако это далеко не первый теракт, прошедший в этом регионе за последний год. Также под их контролем находятся обширные территории в северной и западной частях Ирака, в том числе город Мосул, захваченный ими в 2014 году.
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