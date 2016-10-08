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Саудовская Аравия разбомбила зал для траурных церемоний в Йемене

Саудовская Аравия разбомбила зал для траурных церемоний в Йемене
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», жестокая бомбардировка в Йемене привела к гибели 82 человек. Авиаудар совершили ВВС Саудовской Аравии. Бомбы были сброшены на здание в йеменской столице Сане сегодня днем в момент, когда в ней проходила церемония похорон.

Взрывы произошли в восточной части города. Фактически, бомбардировщики Саудовской Аравии совершили нападение на гражданский объект, все погибшие являются мирными жителями. Министр здравоохранения Йемена Гази Исмаил сообщил, что в результате этой бомбардировки скончались на месте 82 человека, 534 получили ранения. По заявлению правительства Йемена, это нападения является самым жестоким за всю историю военных действий, начавшихся в 2015 году. Исмаил заявил: «Саудовская Аравия совершила чудовищное преступление сегодня, напав на зал для траурных церемоний».

Саудовская Аравия отрицает факт нападения. По славам глав коалиции, ни один бомбардировщик страны сегодня не поднимался в воздух. Они подтвердили, что сегодня проводилась военная операция, однако заявили, что она «носила совсем другой характер». Саудовская Аравия подчеркнула, что власти Йемена должны рассмотреть другие причины взрывов в столице, в том числе – теракт.

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