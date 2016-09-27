Теракт в Германии: на этот раз взорвали мусульманских мигрантов

Информационное агентство Reuters сегодня сообщает о том, что в Дрездене вечером в понедельник прогремели два взрыва. Первая атака была направлена на мечеть, вторая – на международный конференц-центр.
Как передает replyua.net, немецкая полиция заявила, что усилит защиту мусульманских учреждение в Дрездене в связи с этими нападениями. Оба взрывных устройства, заложенные в общественных местах в восточной части города, оказались самодельными. В результате инцидента никто не пострадал, хотя имам, находившийся в мечети, чудом остался в живых. Также могли пострадать члены его семьи – жена и двое сыновей, которые в момент взрыва тоже были в здании. Глава дрезденской полиции в связи с этими взрывами заявил: «Даже несмотря на то, что никто до сих пор не взял на себя ответственности за эти теракты, мы должны считать их скенофобскими, поэтому мы усилим защиту мусульманских заведений в городе». Речь идет об усилении защиты трех мечетей, мусульманского культурного центра и молитвенной комнаты.
В то же время, существует и другая версия происходящего. Дело в том, что в эти выходные Германия отмечает годовщину объединения ФРГ и ГДР, состоявшегося в 3 октября 1990 года. Возможно, эти взрывы были провокацией перед грядущими праздниками.
Горячая тема: С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter