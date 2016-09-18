У Сомалі загинув генерал

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Сомалійський генерал загинув сьогодні, вісімнадцятого вересня 2016 року, в результаті атаки смертника на автомобіль конвою, в якому пересувався військовослужбовець, - про це replyua.net інформує, посилаючись на британське інформаційне агентство ВВС.Так, генерал Моххамед Джаміль Губаль та шестеро його охоронців стали жертвами нападу поблизу штаб-квартири Міністерства оборони Сомалі в Могадишо. Колону автомобілів, на яких пересувались військові, протаранив чоловік на авто, завантаженому вибухівкою. Внаслідок вибуху було не тільки вбито людей, а навіть пошкоджено сусідні будівлі. Місцеві мешканці, які стали свідками вибуху, стверджують, що він був надзвичайно потужним. Відповідальність за терористичний акт вже взяла на себе організація Аль-Шабаб.Варто зазначити, що це був не перший замах на життя генерала, проте попередні спроби виявились невдалими. Моххамед Джаміль Губаль став мішенню терористів у зв’язку з підтримкою ним чинного прозахідного президента держави Хасана Шейха Махмуда. Аль-Шабааб, у свою чергу, вважає обраний главою держави курс хибним. Політичне протистояння в Сомалі особливо загострилось напередодні виборів – так, двадцять п’ятого вересня поточного року має відбутись голосування за новий склад парламенту, а потім законодавці тридцятого жовтня мають обрати президента.