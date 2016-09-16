Теракт в мечети Пакистана унес жизни 25 людей

Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня в результате взрыва джихадистом бомбы в мечети деревни Моманд на северо-западе Пакистана по меньшей мере двадцать пять человек были убиты, более тридцати получили ранения – об этом передает replyua.net.
«Во время намаза в мечети, где было полно людей, джихадист закричал: «Аллах акбар» и взорвал себя», - об этом заявил местный чиновник. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за это нападение. Населенных пункт, в котором произошел теракт, находится в так называемой «Зоне племен», также известной как Федерально управляемые племенные территории, граничащие с Афганистаном, и существует вероятность, что джихадист прибыл в Моманд из соседней страны.
Заместитель главы населенного пункта, в котором произошел теракт, объяснил, что многие погибшие оказались приваленными стенами здания, которые разрушились в результате взрыва. «Часть мечети и веранда рухнули в результате взрыва и упали на молящихся. Мы все еще извлекаем тела погибших и раненых из-под обломков», - сообщил он. Местные старейшина полагает, что это нападения стало ответом на действия местных жителей, которые захватили одного из боевиков в плен и выдали пакистанским властям.
Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter