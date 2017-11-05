В сирийском лагере беженцев произошел страшный теракт

В сирийском городе Дейр-эз-Зор, в лагере для беженцев, прогремел взрыв. Как информирует replyua.net со ссылкой на агентство Сана, террористы «Исламского государства» взорвали автомобиль на территории лагеря.
В результате теракта погибли не менее ста человек, десятки людей получили тяжелые ранения. Агентство отмечает, что среди жертв большинство – это дети и женщины. Сообщается, что бомбу привел в действие смертник. Напомним, что 3 ноября сирийская армия завила об освобождении сирийского города Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ.
В то же время власти заявили, что в городе еще могли остаться участки, где есть террористы. Вероятнее всего, боевики ИГИЛ отомстили за то, что сирийская армия установила контроль над городом. Некоторые СМИ также сообщают о том, что в ближайшее время могут произойти новые теракты в этой провинции.