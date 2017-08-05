Коалиция во главе с США сбросила фосфорные бомбы на больницу в Ракке

Авиация коалиции во главе с Соединенными Штатами сбросила фосфорные бомбы на больницу Ракки. Как информирует replyua.net со ссылкой на SANA, об этом заявил заместитель председателя отделения Сирийского общества Красного Полумесяца.
По словам Дины Аль-Асаад, на госпиталь было сброшено не меньше двадцати фосфорных бомб, и здание больницы полностью разрушено. Госпиталь оказывал медицинскую помощь более 100 тысячам жителей города, и в нем не было «никаких террористов», так как боевики имеют собственные медпункты. Представитель организации также подчеркнула, что коалиция во главе с США регулярно наносит авиаудары по очень важным объектам инфраструктуры, где находятся мирные граждане – по водозаборным скважинам, по пекарням и школам города.
Аль-Асаад призывает мировое сообщество и международные организации вмешаться в ситуацию и не допустить дальнейшего уничтожения самых важных объектов в Ракке. Фосфорные бомбы – один из видов зажигательных боеприпасов. Температура компонентов бобы может превышать 800 градусов, и, согласно Женевской конвенции, применение таких снарядов запрещено.