Лавров повідомив, яких домовленостей вдалося досягти РФ та США

Очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров за підсумками зустрічі глав Росії та США оприлюднив нову інформацію щодо перемир’я в Сирії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
За словами Лаврова, сьогодні, 7 липня, російським та американським експертам вдалось завершити переговори щодо узгодження зони деескалації на південно-західних територіях Сирії, де і буде діяти режим припинення вогню. Російський урядовець повідомив, що режим тиші розпочнеться в неділю, 9 липня, з 12 години дня.
Нагадаємо, раніше у пресі з’являлася інформація про те, що Сполучені Штати Америки готові на те, щоб нинішній сирійський президент Башар Асад залишився на своїй посаді. Також, за даними американських журналістів, Білий дім готовий на те, щоб в Сирії була розміщена російська військова поліція та були створені зони безпеки, які запропонує Москва, за умови, що непідконтрольні Асаду території контролюватимуть союзні американцям об’єднання. До таких поступок у Вашингтоні готові вдатися заради того, щоб бойовики терористичного угрупування ІДІЛ не отримали контроль за значною територією Сирії. За даними ЗМІ, Москва та Вашингтон ведуть переговори з цього приводу останні декілька місяців.