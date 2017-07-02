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Израиль нанес мощные удары по Сирии

Израиль нанес мощные удары по Сирии
Израильская армия атаковала сирийские позиции, откуда ранее были выпущены два снаряда.

Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, в Израиле уже заявили о том, что обстрелы со стороны Сирии были случайными перелетами, которые сопровождают междоусобные столкновения в государстве, однако при этом посчитали нужным нанести ответный удар, причем это делается уже не в первый раз. «В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь», заявили военные Израиля. Напомним, что накануне два снаряда разорвались на Голанских высотах, которые занял Израиль, однако никаких повреждений и жертв не было.

«Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну. Однако мы не потерпим нарушений нашего суверенитета. Израиль считает сирийский режим ответственным за любое посягательство на наши границы и примет должные меры», подчеркнул Ронен Манелис, официальный представитель израильской армии. Снаряды рвутся уже несколько недель, и только за последние дни Израиль уничтожил сирийские пулемет, грузовик с боеприпасами и два танка.
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