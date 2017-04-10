Кушнарь: операция по смещению Асада может быть осуществлена США, Саудовской Аравией и Турцией

Александр Кушнарь, главный редактор Newsader, в своей колонке пишет о том, что он не исключает смещения Башара Асада Соединенными Штатами, и в ближайшее время США проведут масштабную военную операцию совместно с Турцией, Саудовской Аравией и сирийскими повстанцами, информирует replyua.net.
По словам Кушнаря, США уже по традиции могут взять на себя роль высокотехнологичной машины, которая активно использует орудия «бесконтактного» боя – это флот и авиация, крылатые ракеты и средства радиоэлектронной борьбы. «Повстанцы могут встать в авангарде сухопутных сражений против асадовского режима, учитывая их мотивированность и многолетний опыт. Эрдоган окажет поддержку против Дамаска, а Саудовская Аравия тоже не без интереса поучаствует в этой заварушке. Ее военный бюджет намного больше российского, но боевого опыта очень мало, поэтому власти могут доказать, что их военные не зря едят свой хлеб», отмечает Кушнарь.
По его мнению, Израиль напрямую не будет вмешиваться в ситуацию, однако в этом сценарии России будут уготованы сразу две альтернативы – или активная помощь, но в пользу американской коалиции, либо уход из Сирии и невмешательство в этот процесс. «Очевидно, что РФ выберет невмешательство, учитывая ее желание помириться со Штатами», считает журналист.