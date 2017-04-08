Боровой: дальше может быть только ядерное оружие

В Сирии применили химическое оружие, и это – та «красная линия», которую нельзя переходить, и дальше может быть только ядерное оружие. Как информирует replyua.net, такое мнение изданию Гордон высказал Константин Боровой, известный российский политик.
«Удар США по базе в Сирии – это жесткий ответ на химическую атаку. Формально все говорят о причастности Асада, но понимают, что к этому преступлению также причастна и Россия. Если Кремль поддерживает Асада, то фактически он берет на себя ответственность за его действия. США не интересует внутренняя ситуация в России, хотя на американские власти производит большое впечатление то, что Путин пользуется огромной поддержкой россиян. Это напоминает Ливию во главе с Каддафи», отмечает Боровой. По его словам, те, кто применяет химоружие, это не просто военные преступники, это люди вне закона.
«Химоружие – красная линия, дальше ее некуда двигать. Дальше только ядерное оружие. Поэтому Запад был вынужден реагировать столь жестко. Волнения было больше даже не у США, а у стран, которые соседствуют с Сирией», добавил политик.