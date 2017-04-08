Режим Асада відновив вильоти з авіабази, яку обстріляли США

Урядові війська Сирії відновили вильоти літаків з авіаційної бази Шайрат, яка в ніч на 7-ме квітня була обстріляна ракетами з кораблів Військово-морських сил Сполучених Штатів. Про це у суботу повідомляє правозахисна організація «Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, нещодавно з вищезазначеної бази здійснили виліт два бомбардувальники Су-22. Саме ці літаки були використані для авіаудару по території на сході провінції Хомс. Як відомо, на сьогоднішній день дана територія знаходиться під контролем терористів «Ісламська держава». В той самий час організація повідомляє, що урядові війська Асада робили все можливе для того, щоб якомога швидше відновити злітно-посадкову смугу на базі Шайрат після ракетного удару США, і це стало свого роду «моральною відповіддю» на удар Америки.
А згідно з повідомленням видання «Associated Press», сирійські літаки здійснили виліт з авіабази Шайрат вже через кілька годин після ракетного удару Сполучених Штатів та вразили цілі опозиції на півночі та півдні Сирії. Також авіаудар було здійснено і по району міста Хан-Шейхун, де 4-го квітня було здійснено хімічну атаку.