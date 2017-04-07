После ракетного удара США террористы ИГИЛ пошли в наступление в Сирии

Террористы «Исламского государства» начали наступление в восточной части провинции Хомс после того, как военные корабли Соединенных Штатов нанесли ракетные удары по военной базе правительственных войск Сирии, сообщает replyua.net со ссылкой на Al-Masdar, которое ссылается на собственные источники в Сирии.
В сообщении говорится о том, что боевики приступили к штурму контрольно-пропускных пунктов правительственных войск Сирии в провинции Хомс, вблизи стратегически важного населенного пункта Аль-Фуркалас. Издание подчеркивает, что в настоящий момент террористы «Исламского государства» не смогли добиться успехов во время наступления, однако, если в ближайшие часы к этому не подключатся самолеты ВВС Сирии, ситуация может заметно ухудшиться.
Что касается сирийской авиации, то она, скорее всего, не сможет быть задействована, поскольку нескольку часов назад по приказу Дональда Трампа силы США нанесли мощные удары по сирийской авиации и по взлетной полосе военной базы в провинции Хомс, чем и воспользовались боевики ИГИЛ. После ударов по военной базе Трамп заявил, что это было ответом на химическую атаку. Погибли не менее пяти сирийских военных.