Німецький журналіст повідомив про другу хімічну атаку в Сирії (фото, відео)

На своїй сторінці у мікроблозі Twitter журналіст з Німеччии Джуліан Рьопке повідомив про другу потужну хімічну атаку в Сирії, про що інформує replyua.net. Цього разу постраждало місто Латамінах. Рьопке опублікував фотографії та додав, що жертвами цього нелюдського злочину стало троє осіб, ще двадцять п’ять отримали поранення. За даними журналіста, «авіаційні війська, якими керують президенти Сирії та Росії, здійснили атаку міста Латамінах з використанням хімічної зброї.
Окрім цього, Джуліан Рьопке додав до свого допису фото та відео міста безпосередньо після ймовірної хімічної атаки. На них можна побачити хмари жовтого кольору над містом. Журналіст стверджує, що ворожа авіація використала бомби з хлорином.
Як відомо перший напад, під час якого використовувалася хімічна зброя, трапився у ранкові години четвертого квітня в Ідлібі. Свідки цієї події повідомили, що до розповсюдження отруйного газу причетні військові літаки Су, які належать російським та сирійським повітряним силам. Світове співтовариство різко засудили такі дії. Зокрема, глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що хімічна атака у Сирії є «страшним приниженням людства».