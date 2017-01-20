Манн: сирийский конфликт переходит в стадию стагнации

Политический обозреватель Соломон Манн сообщает, что сирийский конфликт медленно переходит в стадию стагнации – об этом свидетельствую события последних двух недель, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке Манн пишет: «Сирийский вооруженный конфликт медленно переходит в стадию стагнации: горячих точек после взятия Алеппо все меньше, стычки происходят все реже. Уже четыре движения из так называемой «вооруженной оппозиции» согласились вести переговоры в столице Казахстана под патронажем Нурсултана Назарбаева. Согласился на «третейский суд» и диктатор Башар Асад, и глава Турции Тайип Эрдоган». Как сообщалось ранее, переговоры по разрешению конфликта в Сирии должны начаться в Астане 23 января.
Блогер подчеркивает: «Только две организации не приглашены: «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» – они признаны террористическими и подлежащими уничтожению. Недавняя совместная турецко-русская акция показала, что новые союзники после раздоров со сбитым самолетам перешли к крепкому союзу и совместным операциям. В то же время, несмотря на оглашения режима прекращения огня, в Сирии продолжаются боевые действия. На этой неделе Россия и Турция заявили о проведении совместных бомбардировок, направленных против джихадистов.