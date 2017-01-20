В ЮНЕСКО оценили ущерб, нанесенный культурному наследию в Алеппо

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры дало оценку ущерба, причиненного объектам культурного наследия в результате российских бомбардировок в Алеппо, - передает replyua.net со ссылкой на Associated Press.
По данным ЮНЕСКО, в результате штурма и захвата Алеппо сирийскими правительственными войсками при поддержке российских ВС, а также иракского и ливийского спецназа была полностью уничтожена треть всех объектов культурного наследия на территории древнего города. Анализ разрушений был проведен в ходе экстренного заседания ЮНЕСКО, которое прошло на этой неделе. ЮНЕСКО оценило степень ущерба как «значительный». В частности, больше всего пострадала Мечеть Омейядов, Цитадель и другие известные здания, имеющие историческую ценность.
По оценкам учреждения, пострадали 60 процентов строений древнего города в Алеппо, а 30% были полностью уничтожены. В связи с этим в ближайшее время состоится встреча администрации Алеппо и неправительственных организаций с представителями ЮНЕСКО для рассмотрения возможности признания древнего города в Алеппо зоной «чрезвычайной ситуации».