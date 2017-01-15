Через бої Дамаск може залишитись без водопостачання

Ситуація у сирійській столиці Дамаску починає набувати ознак гуманітарної катастрофи, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, Сирійська обсерваторія з прав людини розповсюдила повідомлення про те, що, якщо ситуація не зміниться, найближчим часом у Дамаску може припинитись водопостачання. Так, на початку року у долині Ваді-Барада розгорнулись активні бойові дії, під час яких було пошкоджено насосну станцію, через яку здійснюється постачання води до сирійської столиці. Відтак, останні два тижні у Дамаску спостерігається дефіцит води.
На суботу було заплановано проведення ремонтних робіт у містечку Айн аль-Фіджи, де знаходиться станція. Повстанці, які контролюють населений пункт, дозволили доступ техніків до насосної станції. Проте вчора і сьогодні між опозиційними бійцями і урядовими військами відбулась низка сутичок, що поставило під загрозу ремонтні роботи на насосній станції. Нагадаємо, раніше в ООН зазначали, що станцію було пошкоджено навмисно і попереджали, що дефіцит питної води у місті з чотиримільйонним населенням може призвести до поширення різноманітних захворювань.