В Сирии российские летчики не соблюдают правила безопасности - военные США

По информации пилотов ВВС США, их российские коллеги пренебрежительно относятся к вопросу безопасности полетов, из-за чего в небе над Сирией наблюдаются достаточно опасные сближения военной авиации, передает replyua.net со ссылкой на информацию The Wall Street Journal. Со слов американских военнослужащих, несмотря на то, что Россия в 2015 году подписала с США меморандум, предусматривающий безопасные полеты нал сирийской территорией, самолеты этой страны и далее продолжают опасное сближение с военной авиацией США. К тому же, американцы подчеркнули, что РФ очень редко проявляет вербальную реакцию на те или иные запросы.
Со слов американских военных, пилоты, представляющие российские Воздушно-космические силы, либо не знакомы с правилами безопасности во время совершения полетов, или же просто отказываются от их соблюдения. По данным полковника Пола Берча, в свое время российское военное воздушное судно на пару сотен футов приблизилось к американскому истребителю и «об этом ничего не знал». К тому же, американские военные летчики жалуются на своих российских коллег в связи с тем, что от тех в нужное время не поступают опознавательные сигналы, а это грубейшим образом нарушает международные протоколы.