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Взрыв в сирийском Аазазе: 25 погибших, десятки раненых

Взрыв в сирийском Аазазе: 25 погибших, десятки раненых
По информации телеканала Sky News, в результате произошедшего взрыва в городе Аазаз, расположенного всего за десять километров от турецкой границы, погибли не менее 25 человек, передает replyua.net. В соответствии с данными Сирийской обсерватории по правам человека, автомобиль, в который ранее была заложена бомба, взлетел в воздух. Большая часть погибших являлись мирными жителями. Помимо этого, поступила информация о десятках раненых людях, состояние некоторых из них врачи оценивают, как тяжелое.

Буквально вчера стало известно о планах России сократить свою военную группировку на сирийской территории, о чем сообщил глава Кремля Владимир Путин. При этом подчеркивается, что прежде всего из района военного конфликта планируется уход авианосной группы российского ВМФ, которую возглавит авианосец «Адмирал Кузнецов». Информацию об этом сообщил возглавляющий Генштаб ВС России генерал армии Валерий Герасимов. Уже вчера началась подготовка авианосной группы под руководством «Адмирала Кузнецова» к переходу из акватории Средиземного моря в Североморск.

Напомним также, что 31 декабря в Совбезе ООН состоялось единогласное принятие резолюции, предусматривающей поддержку достигнутых соглашений о прекращении огня в Сирии и начале переговоров между оппозиционерами и Дамаском.
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