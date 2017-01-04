Россия применила тактику выжженной земли в Сирии – ЦРУ

При проведении военной операции в Сирии Россия воспользовалась тактикой выжженной земли. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью PBS выразил возглавляющий ЦРУ Джон Бреннан. По его словам, это стало причиной весьма разрушительных последствий и нескольких тысяч невинных жертв. Бреннан отметил, что Вашингтон в каком-либо военном конфликте ничего подобного не допустит. Высокопоставленный чиновник уверен, что Кремль решил вступить в войну в Сирии, поскольку на протяжении пяти или шести десятков лет Россия вкладывала инвестиции в эту страну.
«Там россияне располагали своими военными базами, военными советникам и военными объектами. Именно благодаря им режим Башара Асада усилился, так как позиции оппозиционеров усилились. У нас было четкое понимание, что отказываться от союзника на продолжительное время Россия не намерена. Кремль хотел все больше средств инвестировать для его защиты. Начался переговорный процесс, в ходе которого российской стороне и другим участникам попытались рассказать, что Асад – это часть проблемы, а не способ ее решения», - рассказал глава ЦРУ. Он добавил, что российскими военными было совершено очень много смелых и неосторожных военных действий, которые привели к убийству такого большого количества граждан Сирии.