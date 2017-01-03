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Сирийские повстанцы больше не готовятся к мирным переговорам

Сирийские повстанцы больше не готовятся к мирным переговорам
В представительстве Свободной сирийской армии (ССА), одной из повстанческих групп этой страны, заявили, что приостанавливают диалог о своем вероятном участии в процессе мирных переговоров до тех пор, пока войска сирийского правительства вместе со своими союзниками во главе с Ираном не перестанут нарушать условия перемирия, передает reolyua.net со ссылкой на Reuters. При этом сообщается, что чаще всего нарушение перемирия наблюдалось в северо-западной части от Дамаска. Кроме того была совершена попытка захвата новых территорий. В представительстве ССА заявили о сомнении в том, что Россия, для соблюдения всех условий режима перемирия, может оказывать влияние на членов сирийского правительства и их союзников.

Напомним, что в минувший четверг российский лидер Владимир Путин заявил о подписании сторонами сирийского конфликта документов, которые должны способствовать восстановлению мира в этом государстве. В целом, как отметил Путин, состоялось подписание трех документов, из которых один был подписан правительством Асада и оппозицией Сирии. Он предполагает прекращение огня на всей территории страны. Отдельным документом определяются все необходимые меры для прекращения войны.
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