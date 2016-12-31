Сирійські повстанці звинувачують урядові війська у порушенні режиму "тиші"

У Сирії повстанці попереджають, що у випадку, якщо провокаційні обстріли з боку урядових військ та їх союзників не зупиняться, то вони будуть вважати це підривом режиму припинення вогню. Про це йдеться у заяві, яку склали представники опозиції, пише видання Reuters, передає replyua.net.
«Наразі режим припинення вогню порушується з боку армії Асада та їхніх союзників. Вони не зупинять проводити спроби захоплення територій, які знаходяться під контролем революціонерів. У випадку, якщо ці провокації не припиняться, сили повстання будуть вважати режим «тиші» недійсним», - зазначається у повідомленні. Також там вказується, що судячи з усього, урядові війська та повстанці підписали два різних документи, оскільки є велика різниця в діях тієї та іншої сторони. «Були пункти, які неможливо перекрутити на свій лад, оскільки вони мають лише один сенс та одне підгрунття», - наголосили повстанці. У інформаційному листі зазначається, що у документі не уточнюється, про які саме розбіжності йде мова. За версією сил повстання, активність урядових військ біля Дамаска зберігається. Як відомо, днями раніше у Сирії було досягнуто режиму припинення вогню, який має зберігатися з 30-го грудня.