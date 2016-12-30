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Перемир'я в Сирії намагаються зірвати

Перемир'я в Сирії намагаються зірвати
Не зважаючи на повідомлення про окремі локальні сутички, 30-го грудня 2016 року за посередництва Туреччини та Російської Федерації по всій території Сирії набуло чинності перемир’я. Про це у п’ятницю пише видання AFP, передає replyua.net.

Угода про припинення вогню була анонсована днем раніше російським лідером Володимиром Путіним та підтверджена сирійською армією і повстанцями. Варто наголосити, що ця угода не поширюється на терористичні організації, такі як «Ісламська держава» (ISIS). Нещодавно від Сирійського центру з питань дотримання прав людини надійшла інформація про те, що у центральній провінції Хама 30-го грудня відбуваються бої, ініційовані терористами ISIS проти режиму Асада.

«Запеклі бої між двома сторонами («Ісламською державою» та сирійською армією – ред.) змусили сили режиму відступити і вступити пагорб біля Махарда», - розповів один з представників Сирійського центру. «Деякі окремі групи повстанців намагаються зірвати перемир’я, оскільки це покладе край їх присутності», - вважає він. В той самий час агентство повідомляє, що з настанням нової доби в Дамаску та Ідлібі не чути звуків від артилерії, авіації чи інших бойових зіткнень.
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