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Эксперт назвал, к каким последствиям для Украины обернется соглашение по Сирии

Эксперт назвал, к каким последствиям для Украины обернется соглашение по Сирии
Обстановка на Донбассе не является зависимой от сценария в Ливии, Сирии или каком-либо ином мировом государстве. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью СМИ озвучил бывший руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк, имеющий также звание генерал-майора.

«Достигнутое мирное соглашение относительно Сирии никоим образом не повлияет на действия России в Украине, так как наша страна расположена в непосредственной близости к России, Кремль все время следит за тем, что здесь происходит и российские власти этого никогда не забудет. А заявлять о том, что это на нас как-то повлияет, составлять прогнозы моделирования той или иной ситуации – это любимое занятие всех, кто любит распространить факты, не имеющие никакого значения», - отметил Вовк.

Как известно, сегодня глава Кремля Владимир Путин, между сирийским правительством и повстанцами режима сирийского лидера Башара Асада был подписан договор, согласно которому в стране объявляется режим прекращения огня и начинаются мирные переговоры. Также стоит отметить, что между Анкарой и Москвой было подписано соглашение о всеобъемлющем перемирии, с которым ознакомятся все стороны сирийского конфликта.
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