30 грудня сирійська армія припинить бойові дії

Урядові війська Башара Асада припиняють всі бойові операції на території Сирії опівночі 30-го грудня. Про це можна дізнатися з офіційної заяви командування сирійської армії, яку було оприлюднено державним агентством SANA, передає replyua.net.
«Домовленість про припинення вогню спрямована на досягненні незалежних умов для відновлення та розвитку політичної та дипломатичної частини конфлікту, яка має покласти кінець кризі в Сирії», - зазначається у повідомленні. В той самий час у документі наголошується, що дана угода не розповсюджується на терористичні угрупування «Ісламська держава» та «Джабхат Ан-Нусра» а також на пов’язані з ними угрупування.
Як повідомлялося, президент Російської Федерації Володимир Путін розповідав про те, що сторони протистояння в Сирії нарешті дійшли до згоди та підписали мирну угоду, яка має покласти кінець веденню бойових дій. Сторони заявили про готовність розпочати переговори на політичному та дипломатичному рівнях. Як відомо, раніше урядові війська Сирії та повстанці домовлялися про евакуацію мирних мешканців міста Алеппо, але угоду було декілька разів призупинено. Повідомлялося, що зрив евакуації 50 тисяч осіб було зумовлено порушенням з боку армії Асада.