В результате бомбардировок турецкой авиации в Сирии погибли 88 человек, - СМИ

Авиация Турции нанесла несколько ударов в северных районах Сирии, в результате чего погибли 24 ребенка и 64 взрослых мирных жителя, информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер.
Такие данные сегодня привели представители Сирийской обсерватории по правам человека. А вот правозащитники из Великобритании, в свою очередь, заявили о том, что накануне турецкие военные самолеты нанесли несколько мощных ударов по северу Сирии, в результате чего жертвами авианалета стали 72 мирных жителя. Сегодня турецкая авиация продолжила бомбить Сирию, и британские правозащитники утверждают, что только за утро пятницы погибли еще 16 человек. Напомним, что глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров ранее заявил о том, что самыми эффективными силами, способствующими урегулированию конфликта в Сирии, являются Иран и Турция.
Также сегодня в правительстве Сирии заявили о том, что Алеппо полностью освобожден от боевиков, и жители города теперь чувствуют себя в безопасности. Башар Асад назвал освобождение Алеппо «шагом на пути к завершению войны».