Правительство Сирии заявило о возобновлении контроля над Алеппо

Сирийский город Алеппо полностью освобожден и взят под контроль армии Башара Асада. Как информирует replyua.net, ссылаясь на РБК-Украина, такое заявление прозвучало от сирийского правительства несколько часов назад.
В сообщении правительства Асада говорится о том, что командование вооруженных сил Сирии заявило о возвращении безопасности в городе Алеппо и его освобождении от боевиков и терроризма, а также об уходе тех террористов, которые там оставались в последнее время. По словам Башара Асада, речь идет не только о победе Сирии, но и о победе Ирана и России над терроризмом в арабском городе.
«Для нас освобождение Алеппо и победа во втором по величине сирийском городе является большим шагом на пути к прекращению действий террористов на всей территории страны. С помощью победы в Алеппо мы сможем обеспечить необходимые обстоятельства для того, чтобы найти решение и завершить эту кровопролитную войну", подчеркнул сирийский глава. Напомним, что за последние дни из Алеппо были эвакуированы около 19 тысяч человек.