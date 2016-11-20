Из-за бомбардировок жители Алеппо остались без больниц

Восточная часть города Алеппо (Сирия), контроль над которой осуществляется повстанцами, в результате нескольких дней серии авиационных ударов лишилась почти всех больниц. Как передает replyua.net, такую информацию распространило информационное агентство Reuters сославшись на сотрудников городской системы охраны здоровья.
«Масштабы разрушенной инфраструктуры в городе достигли такого уровня, что население города, в том числе люди пожилого возраста и дети, не имеют возможности получить даже самые элементарные медицинские услуги. Можно сказать, что они обречены на смерть», - сказал один из представителей муниципальной власти.
В свою очередь, в пресс-службе правозащитной организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» сообщили, что в районе, находящемся под осадой части города, все же работают некоторые больницы, но доехать до них нельзя в связи с постоянными обстрелами. Есть информация, что причиной разрушения больниц стало прямое попадание бомб и снарядов при авиационных ударах. Ранее население востока Алеппо проинформировало, что авиация Сирии начала бомбить гражданские учреждения, в частности, больницы.
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