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Асад считает Трампа союзником Сирии

Асад считает Трампа союзником Сирии
Башар Асад заявил о том, что нужно подождать и посмотреть, что дальше будет делать Дональд Трамп, но ему хочется надеяться, что избранный президент США станет союзником Сирии в том, что касается борьбы с «Исламским государством», информирует replyua.net со ссылкой на один из португальских телеканалов, который взял интервью у сирийского президента.

Асад подчеркнул, что в Сирии с осторожностью относятся к Трампу, но, если он хочет бороться с ИГИЛ, естественно, США и Сирия станут союзниками, наравне с русскими и иранцами. Также президент Сирии сообщил, что пока рано говорить о сотрудничестве с США, поскольку Трампа окружают разные люди, в том числе и те, кто настроен негативно на такой курс.

«Сирии нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. С уверенностью прогнозировать ничего нельзя. Соединенными Штатами руководит не только президент, и там очень сильная администрация. Через два месяца все встанет на свои места – Трамп вступит в должность, и мы все увидим», отметил Башар Асад.
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15 ноя 2016
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