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Поблизу Алеппо розбомбили останню лікарню

Поблизу Алеппо розбомбили останню лікарню
Як інформують правозахисники, контрольоване сирійськими повстанцями місто Алеппо зазнало нових жахливих руйнувань, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на матеріали, опубліковані порталом «Каспаров.ру».

Сьогодні, чотирнадцятого листопада 2016 року, околиці сирійського міста Алеппо зазнали нових руйнувань – у місті Ель-Атаріб, яке є західним передмістям Алеппо, було зруйновано лікарню. Правозахисники наголошують, що це був останній медичний заклад, який функціонував у районі, населення якого складає приблизно шістдесят тисяч чоловік. Тим не менш, наразі точно не відомо хто саме здійснював повітряні удари – жодна із сторін конфлікту не взяла на себе відповідальність.

Зауважимо, що основна маса бомбардувань у цьому районі проводиться російськими збройними силами, які беруть участь у протистоянні на боці урядових військ Сирії, підконтрольних президенту держави Башару аль-Асаду. Міжнародні правозахисники та інші організації гуманітарного характеру неодноразово звинувачували Росію у неприцільних бомбардуваннях і враженні об’єктів цивільної інфраструктури. Російське оборонне відомство, у свою чергу, свою вину зазвичай заперечує.
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