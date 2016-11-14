Поблизу Алеппо розбомбили останню лікарню

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Як інформують правозахисники, контрольоване сирійськими повстанцями місто Алеппо зазнало нових жахливих руйнувань, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на матеріали, опубліковані порталом «Каспаров.ру».Сьогодні, чотирнадцятого листопада 2016 року, околиці сирійського міста Алеппо зазнали нових руйнувань – у місті Ель-Атаріб, яке є західним передмістям Алеппо, було зруйновано лікарню. Правозахисники наголошують, що це був останній медичний заклад, який функціонував у районі, населення якого складає приблизно шістдесят тисяч чоловік. Тим не менш, наразі точно не відомо хто саме здійснював повітряні удари – жодна із сторін конфлікту не взяла на себе відповідальність.Зауважимо, що основна маса бомбардувань у цьому районі проводиться російськими збройними силами, які беруть участь у протистоянні на боці урядових військ Сирії, підконтрольних президенту держави Башару аль-Асаду. Міжнародні правозахисники та інші організації гуманітарного характеру неодноразово звинувачували Росію у неприцільних бомбардуваннях і враженні об’єктів цивільної інфраструктури. Російське оборонне відомство, у свою чергу, свою вину зазвичай заперечує.