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Военная ситуация в Алеппо резко изменилась, - Reuters

Военная ситуация в Алеппо резко изменилась, - Reuters
Как пишет Reuters, сирийские правительственные войска и их союзники сегодня провели ряд успешных боевых операций, в результате которых им удалось захватить часть территории в Западном Алеппо – об этом передает replyua.net.

Источник из правительственных войск Сирии сообщает, что проправительственные силы полностью захватили район Аль-Миниан и продвинулись в соседнем районе Дахийат Аль-Ассад. Оба района находятся в западной части Алеппо. Тем не менее, турецкий чиновник, поддерживающий сирийскую повстанческую группировку Fastaqim ,заявил, что, хотя сирийские правительственные войска и вошли в район Аль-Миниан, они не смогли получить над ним полный контроль. Он подтвердил вторжение войск Бараша Асада в район Дахийат Аль-Ассад, однако подчеркнул, что сейчас повстанцы проводят операцию по восстановлению собственного контроля над этой частью города.

Reuters пишет, что каждая из сторон утверждает, что другая понесла тяжелые потери. Как известно, Халеб стал наиболее интенсивным фронтом в войне, ведущейся между правительственными войсками Асада, поддерживаемыми российскими и иранскими военными, а также шиитскими боевиками с одной стороны, и суннитскими повстанцами, поддерживаемыми Турцией, США и монархиями Персидского залива, с другой.
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