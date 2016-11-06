Курди заявили про наступ на «столицю» ІД

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Сьогодні, шостого листопада 2016 року, під час телевізійної прес-конференції, бійці курдських сил оголосили, що планують розпочати наступ на місто Ракка, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації «Радіо Свобода».Так, члени угруповань «Сирійські демократичні сили» та «Загони народної самооборони», до яких входять переважно курди, оголосили, що скоро буде розпочато кампанію щодо звільнення міста Ракка, яке терористи Ісламської держави називають своєю столицею. Як зауважили представники курдських угруповань, вони отримали гарантії від сил антитерористичної коаліції про те, що вони отримають всю належну допомогу – як щодо постачання озброєннями, так і щодо підтримки з повітря. Наразі курдські загони знаходяться у містечку Айн-Ісса, розташованому на північ від Ракки.На думку керівників Пентагону, курдські загони є найбільш ефективними силами боротьби з терористами Ісламської держави. У той же час, Туреччина відмовляється від їх підтримки, так як на її території ці організації визнано терористичними. Нагадаємо, наступ на Ракку буде відбуватись на фоні вже двотижневої битви за місто Мосул в Іраку, в якій теж беруть активну участь курдські загони.