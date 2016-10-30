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Російські ЗМІ стверджують, що сирійських військових травили хлором

Російські ЗМІ стверджують, що сирійських військових травили хлором
Медичні працівники підтверджують наявність в урядових військових, розквартированих у районі оточеного сирійського міста Алеппо, симптомів отруєння хлором, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Ленту.ру».

Так, сирійський лікар Язан Сармані розповів журналістам, що у постраждалих спостерігались інтенсивна сльозотеча та задуха, що є симптомами отруєння хлором. Хворим було надано медичну допомогу, деяких довелось госпіталізувати. У свідченнях іншого медичного працівника постраждалих виявилось тридцять п’ять: за його словами, у всіх цих вояків спостерігалась сльозотеча, піна з рота, нудота і блювання. Крім того, у доповнення речники сирійських урядових військ заявили, що всі постраждалі відчували запах, який буває у плавальних басейнах.

Імовірно, йдеться про нову провокацію з боку сирійських урядових військ та їх союзників – Російської Федерації, адже саме Асада неодноразово звинувачували у застосуванні хімічної зброї, у тому числі – хлорних бомб, до мирного населення. Міжнародні оглядачі розцінюють такі заяви як спробу відбілити сирійського президента в очах світової спільноти: мовляв, повстанці теж використовують заборонені види зброї.

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