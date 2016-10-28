Сирийские повстанцы начали масштабное наступление, заявив, что прорвут блокаду Алеппо

Как сообщает replyua.net со ссылкой BBC, сирийские повстанцы сегодня заявили, что намерены прорвать блокаду Восточного Алеппо. Они объявили о начале масштабной наступательной операции.
Британская мониторинговая миссия в Сирии заявила, что повстанцы выпустили сотни ракет из артиллерийских установок в западном направлении, в результате чего погибли, по меньшей мере, 15 гражданских лиц. Российские СМИ пишут, что в ответ на это Министерство обороны России заявило, что обратилось с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину разрешить возобновить воздушные удары по повстанцам после 10-дневной паузы.
В данный момент в осажденном Восточном Алеппо находятся около 275 000 человек, блокада города длится уже несколько месяцев. Первые бомбардировки города российскими и сирийскими ВВС начались в сентябре текущего года. За два месяца осени в Алеппо погибли более 2700 человек. Бомбардировки Алеппо Россией были приостановлены 18 октября – эта пауза должна была позволить эвакуировать гражданское население и раненых, а также доставить в город гуманитарную помощь.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter