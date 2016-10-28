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Сирийские повстанцы начали масштабное наступление, заявив, что прорвут блокаду Алеппо

Сирийские повстанцы начали масштабное наступление, заявив, что прорвут блокаду Алеппо
Как сообщает replyua.net со ссылкой BBC, сирийские повстанцы сегодня заявили, что намерены прорвать блокаду Восточного Алеппо. Они объявили о начале масштабной наступательной операции.

Британская мониторинговая миссия в Сирии заявила, что повстанцы выпустили сотни ракет из артиллерийских установок в западном направлении, в результате чего погибли, по меньшей мере, 15 гражданских лиц. Российские СМИ пишут, что в ответ на это Министерство обороны России заявило, что обратилось с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину разрешить возобновить воздушные удары по повстанцам после 10-дневной паузы.

В данный момент в осажденном Восточном Алеппо находятся около 275 000 человек, блокада города длится уже несколько месяцев. Первые бомбардировки города российскими и сирийскими ВВС начались в сентябре текущего года. За два месяца осени в Алеппо погибли более 2700 человек. Бомбардировки Алеппо Россией были приостановлены 18 октября – эта пауза должна была позволить эвакуировать гражданское население и раненых, а также доставить в город гуманитарную помощь.

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