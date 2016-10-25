Кремль: некоторое время мы не будем бомбить Алеппо

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Министерство обороны России заявило сегодня, что продлит мораторий на бомбардировки Халеба, однако не уточнило насколько.
Также российское министерство отметило, что все заявления о том, что российские и сирийские ВВС возобновили бомбардировки Алеппо с 18 октября, не соответствуют действительности. «Мы не совершали бомбардировки Алеппо ни в субботу, ни ранее». Информационное агентство Интерфакс России ранее сообщало, что «гуманитарная пауза» в Алеппо будет продлена на три часа. Сегодня Минобороны России заявило, что временно прекратит бомбардировки Алеппо, однако не уточнило, как долго продлится эта пауза. Кроме того, самолеты ВВС РФ и Сирии все также будут оставаться в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо.
Представитель министерства объяснил, что это прекращение огня необходимо для эвакуации раненых лиц и доставки гуманитарной помощи. Он добавил: «Мы готовы к установлению новых и более длительных пауз, однако только в случае, если у нас будут достоверные сведения о готовности к эвакуации больных и раненых лиц, а также гражданского населения».
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