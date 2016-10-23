Росіяни з Асадом знову почали бійню в Алеппо

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Урядові війська Сирії, підконтрольні президенту Башару аль-Асаду, за підтримки російської авіації розпочали наступальну операцію на утримуване повстанцями місто Алеппо, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».Так, російська преса хвалиться неабиякими успіхами сирійської армії. Як повідомляється сьогодні, двадцять третього жовтня 2016 року, військовослужбовці просуваються до пануючих висот поблизу житлового кварталу 1070. Основне завдання, яке перед ними стоїть – відрізати шляхи постачання повстанців у кварталі 1070 та інших прилеглих районах. Останні чинять їм жорсткий спротив. Речники урядових військ стверджують, що їм вдалось знищити три танка опозиції. Крім того, на півдні від Алеппо було встановлено контроль над місцевістю, де дислокується батальйон ППО.Нагадаємо, сьогодні навколо Алеппо відновились активні бойові дії після триденної гуманітарної паузи, яку було встановлено для постачання харчів, ліків та питної води до оточеного урядовими військами міста. Ця короткотривала пауза стала результатом кількох раундів переговорів між Російською Федерацією з одного боку та Сполученими штатами, Францією і Німеччиною з другого.