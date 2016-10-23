В Алеппо возобновились бомбардировки

Спустя двое суток после прекращения огня для обеспечения выхода мирных граждан и боевиков из осажденного Алеппо бомбардировки снова возобновились.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, сегодня бои в осажденном городе продолжились, поскольку вечером 22 октября прекратил действовать режим перемирия. Сегодня такую информацию предоставили активисты из Сирии. Агентство Рейтер, в свою очередь, сегодня проинформировало о том, что по линии фронта в юго-восточной части города было нанесено несколько авиаударов, предположительно, российской или сирийской авиацией. Напомним, что двумя днями ранее в Генштабе России заявили о продлении срока действия прекращения огня для вывода мирных жителей из Алеппо. Так называемая гуманитарная пауза длилась меньше трех суток.
Ранее Йенс Лерке, пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам, заявил, что эвакуация раненых и больных жителей осажденного города так и не началась, поскольку у ООН нет никаких гарантий безопасности – обстрелы продолжаются со всех сторон. Также нужно отметить, что на саммите ЕС, проходившим 20 и 21 октября, западные лидеры отказались вводить новые санкции против РФ из-за ее действий в сирийском Алеппо.
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