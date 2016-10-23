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Эксперт: Анкара и Москва обменялись совсем недружественными заявлениями

Эксперт: Анкара и Москва обменялись совсем недружественными заявлениями
Авиация Турции начинает массированные бомбардировки позиций сирийских курдов, которые хотят соединить свои анклавы в северной части Алеппо, и Сирия вместе с Россией очень воинственно отреагировали на действия Анкары. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Иван Яковина, ранее работавший на российском ресурсе Лента.ру, а сейчас являющийся корреспондентом НВ.

По его словам, в ответ на действия Анкары Асад и Путин пообещали сбивать турецкие самолеты, если они будут нарушать воздушное пространство Сирийской республики. По словам Яковины, на эту новость почти никто не обратил внимания, однако от Сергея Лаврова прозвучала фраза о том, что для уничтожения нарушителей воздушного пространства Россия готова использовать все имеющиеся у нее средства.

Также Яковина отмечает, что после таких заявлений можно констатировать, что возрожденная дружба Эрдогана и Путина была совсем непродолжительной. Между тем, по словам эксперта, турки пока не хотят отказываться от своего намерения сломить сопротивление курдов и пробиться поближе к Алеппо.

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